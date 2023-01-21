أسباب قبول ورفض حالات التقنين في دهب وشرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن لجان تقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء، تنعقد بصورة مستمرة برئاسة الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة الطلبات الجديدة والبت في المتقدمين.

أضاف المحافظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن قبول التقنين أو رفضه، يرجع إلى أسباب شروط وضوابط وضعتها المحافظة، للحفاظ على حقوق المواطنين والدولة، خاصة أن الرئيس السيسي شدد على منع التعدي على أملاك الدولة.

16 حالة تقنين

أكد اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، أنه جرى عقد اجتماع لجنة التقنين لمناقشة 16 حالة تقنين سكني بمدينتي دهب وشرم الشيخ، في إطار توجيهات وتكليفات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بإنهاء اجراءات التقنين للمواطنين واضعي اليد، وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017م، وتحقيق المستهدف من التقنين، بإنهاء ظاهرة وضع اليد على الأراضي ملك الدولة، والوصول بالمحافظة إلى محافظة خالية من هذه الظاهرة.

وتابع أن اللجنة ناقشت ملفات التقنين السكنية لمدينة دهب ومنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، وجري استعراض فيديو توضيحي لكل ملف تقنين، بحضور كل الإدارات والمدن المعنية.

الموافقة على 6 حالات

قال الاسكندراني أن لجنة تقنين واضعي اليد قامت بمناقشة 16 ملف تقنين، جري الموافقة علي 6 حالات في مدينتي دهب وشرم الشيخ، موضحا أنه جري ارجاء البت في 7 ملفات لحين استكمال باقي الاوراق، ورفض 3 آخرين في الرويسات ودهب لعدم انطباق الشروط والضوابط.

وشدد اللواء خالد فودة على ضرورة استكمال المواطنين الأوراق المطلوبة، للبت في الطلبات المقدمة حتى يتمكن من توصيل المرافق والخدمات.