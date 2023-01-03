شروط الاستثناء من بند الارتفاعات عند تقنين الأوضاع وفق قانون المحال العامة

تشهد محافظة القاهرة وجود 37 مركزًا لإصدار تراخيص المحال العامة بمختلف الأحياء لتلقي طلبات المواطنين بشأن تراخيص المحلات والأنشطة التجارية المتنوعة وفق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ومراكز إصدار التراخيص موجودة في مصر الجديدة والنزهة والمطرية والسلام 1 والسلام 2 وعين شمس وشرق وغرب مدينة نصر والمرج والأزبكية، والوايلي، والموسكي، وعابدين، وغرب القاهرة، وباب الشعرية، ووسط القاهرة، وبولاق أبو العلا، ومنشأة ناصر، وشبرا، والساحل، وروض الفرج، والزيتون، والأميرية، وحدائق القبة، والزاوية الحمراء والشرابية، والسيدة زينب، والخليفة، والمقطم، ومصر القديمة، ودار السلام، والبساتين والمعادي، وطرة، والمعصرة، وحلوان، والتبين.

استثناء المحلات القائمة

وأشار قانون المحال العامة إلى أنَّه يجوز لمركز إصدار التراخيص استثناء المحال القائمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون حال توفيق أو تقنين أوضاعها من بعض اشتراطات الارتفاعات والسنادر في حالة عدم تعارضها مع مقتضيات سلامة المنشأة والمترددين عليها.

وفيما يتعلق بارتفاعات المحلات للحصول على ترخيص فهي تشترط ألا يقل الارتفاع بين مستوى الأرضية والسقف عن 2.70 متر في الأماكن التي يزاول فيها العمل، و2.30 متر في الملحقات التابعة لأماكن العمل كالمكاتب والمخازن والفراندات المكشوفة وكحجرات الممثلات والممثلين وأماكن التخديم ودورات المياه وغرف الخدم، وأيضًا لا يقل الارتفاع عن 2.10 متر في المحال المنشأة في العائمات أو على أي وسيلة من وسائل النقل البرى أو النهري أو البحري.

يجوز ترخيص مزاولة نشاط تجاري فوق الدور الأرضي والبدروم

وأوضح قانون المحال العامة، أنَّه يجوز لمركز إصدار التراخيص الموافقة على مزاولة نشاط معين في الأدوار المسروقة فوق الدور الأرضي، وفي البدرومات وأيضًا الأكشاك المقامة في الملك الخاص بشرط ألا يتعارض النشاط مع صفة وأوضاع تلك الأماكن ولا ينتج عنه أي ضرر كمحال تشغيل المنتجات النسيجية والتنجيد وشطف حجارة النظارات وما يماثلها وفى تلك الحالة لا يقل الارتفاع عن 2.30 متر.

كما يجوز إقامة المحال العامة في خيام ولو قل ارتفاع أسقفها عما هو محدد في هذه المادة، بشرط أن يكون اتساعها بقدر كاف لراحة رواد المحل ويوافق عليها مركز إصدار الترخيص.