لماذا يطلق الصينيون على السنة القمرية الجديدة اسم «عام الأرنب»؟

تبدأ السنة القمرية الجديدة في الصين مع بزوغ القمر الثاني بعد الانقلاب الشتوي، وعادةً ما تستمر الاحتفالات بهذه المناسبة، التي تُعرف أيضاً باسم عيد الربيع، لمدة أسبوعين، ويُعد أهم يوم في التقويم الصيني، إذ يحتفل أكثر من مليار شخص، سواء في الصين أو في مختلف أنحاء العالم، بهذه المناسبة.

ويطلق الصينيون على كل سنة اسم حيوان من أسماء الحيوانات التي يسمون بها الأبراج الصينية الـ12، وهي «الفأر، والثور، والنمر، والأرنب، والتنين، والأفعى، والحصان، والمعزة، والقرد، والديك، والكلب، والخنزير»، ويطلقون على السنة القمرية الجديدة، التي تبدأ الأحد 22 يناير، اسم «عام الأرنب».

تقسيم الزمن إلى دورات كل 12 سنة

وتشير الأساطير المتداولة عن أصل هذه التسميات، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، إلى أن البشر قديماً كانوا يجهلون كيفية تقسيم الزمن والأيام، وعندما طلبوا مشورة الإمبراطور «اليشم»، الذي كانوا ينظرون إليه باعتباره «قائد الآلهة» في ذلك الوقت، قرر تقسيم الزمن إلى دورات، كل دورة مكونة من 12 سنة.

وقرر الإمبراطور إطلاق اسم حيوان على كل سنة، بهدف تسهيل عملية حفظ أسماء السنوات، ولحسم الخلاف على أسماء وترتيب الحيوانات، أمر بتنظيم سباق لعبور أحد الأنهار، بمشاركة جميع الحيوانات، على أن يجري إطلاق اسم أول 12 حيوانا يعبر خط النهاية على السنوات.

حيلة الفأر للفوز بالسباق على ظهر الثور

وتشير الأسطورة إلى أن الفأر تصدر السباق وكان أول الحيوانات التي عبرت خط النهاية، ليجري إطلاق اسمه على السنة الأولى، تلاه الثور في المرتبة الثانية، بينما جاء النمر في المركز الثالث، واحتل الأرنب المرتبة الرابعة، بينما حل التنين خامساً بعدما هبط من السماء مصحوباً بعاصفة رعدية.

ويتردد أن الفأر تمكن في الفوز بالمركز الأول بالحيلة، إذ طلب من الثور أن يحمله على ظهره أثناء عبور النهر، وعندما اقتربا من خط النهاية، قفز الفأر عن ظهر الثور، ليكون أول الفائزين، كما يتردد أيضاً أن القط حل أخيراً في السباق، لأنه كان يحب النوم كثيراً، وبالتالي لا يظهر اسمه بين الأبراج.

ماذا يعني «عام الأرنب» بالنسبة للصينيين؟

ووفقاً للمعتقدات الصينية، تلعب الأبراج دوراً كبيراً في حياة البشر وأقدارهم، بحسب رمزية وسمات كل حيوان تجري تسمية السنة باسمه، من الحيوانات الفائزة في السباق، ويطلق على السنة القمرية الجديدة اسم «عام الأرنب»، وفي الثقافة الصينية يرتبط الأرنب بعنصر الماء، كما أنه يمثل القمر، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وبحسب دورة السنوات، يحل عام الأرنب مرة كل 12 عاماً، إذ صادف عامي 1999 و2011، ويرمز الأرنب إلى كثير من القيم الإيجابية، وطول العمر، والذكاء، والرشاقة، واللطف، والقدرة على حماية النفس، لذلك يرى مختصون بالأبراج الصينية أن عام 2023 قد يكون عاماً مسالماً ولطيفاً.