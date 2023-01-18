انخفاض عدد سكان الصين للمرة الأولى منذ 60 عاما.. تعرف على تفاصيل

قالت الكاتبة الصحفية الصينية ياي شين هوا، إن هناك عدة أسباب للتراجع الملحُوظ في عدد المواليد في الصين، تتمثل بشكل رئيسي في انخفاض عدد النساء اللاتي في سن الإنجاب، بالإضافة لتغيُر أفكار الشباب للزواج وإنجاب الأطفال.

وأوضحت أنه للمرة الأولى منذ عام 1961، سجل عدد سكان الصين انخفاضًا وتحولًا تاريخيًا في أعداد مواطنيها وتحل الثانية فى ترتيب الدول الأكثر سكانًا فى عام 2023.

العديد من الشباب يفكرون في الزواج متأخرًا

وأضافت الصحفية الصينية، خلال مداخلة هاتفية بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن ارتفاع التكاليف في تربية الأطفال وتعليمهم، أسباب تُزيد من قلق الشباب الصيني في إنجاب الأطفال، مثلما يحصل في معظم الدول، موضحة أنه خلال تلك السنوات تعمل الدولة الصينية على تعديل نظامها في عدد السكان، وتولي اهتمامات بالغة بمواجهة هذه التحديات، بما فيها تشجيع الشباب على الزواج والإنجاب المُبكر، إلا أنه في العصر الحديث يُفكر العديد من الشباب في الزواج مُتأخرًا، أو عدم الزواج و العيش بمفردهم دون زواج، مع تغير العصر والأفكار.

تعزيز الاستثمارات للبلاد في الأجهزة الخاصة برعاية الأطفال

وأشارت الصحفية الصينية، إلى أن تعزيز الاستثمارات للبلاد في الأجهزة الخاصة برعاية الأطفال، وتوفر خدمات الرعاية الصحية للنساء والأسر والأطفال، وإصدار المزيد من اللوائح القانونية، لضمان حقوق النساء في العمل بعد إنجابهن للأطفال، جاء ليساعد الشباب على تخفيف قلقهم على ازدياد ضُغوط الحياة في تربية الأطفال.

ووفق التقارير الصينية الصادرة، فحدث تراجعًا قياسيًا في عدد المواليد بمعدل 6.77 ولادة لكل ألف شخص، فيما بلغ عدد السكان العام الماضي 1.4118 مليار نسمة، وانخفض بمقدار 850 ألفًا عن عام 2021.

ووفق التقارير، سجلت البلاد الصينية 90.56 مليون ولادة و10.41 مليون وفاة في عام 2022، بعد 7 سنوات من إلغاء سياسة الطفل الواحد.