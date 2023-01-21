خبير اقتصادي: شركات التكنولوجيا العالمية تخفض الإنفاق وتسرح العمالة

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن قطاع شركات التكنولوجيا الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية العالمية، لأنها تقدم فنا إنتاجيا حديثا، موضوع بالقطاعات الصناعية والزراعية، موضحا أن قطاع الحاسب الآلي ومبيعات الأونلاين والتعليم، وغيرها من المجالات من المهم أن يوجد بها صناعة تكنولوجيا بها، خصوصا وأنه خلال فترة تداعيات كورونا في عام 2020، 2021 حققت هذه الشركات أرباحا هائلة، خصوصا مع سيادة لثقافة العمل والتعليم والشراء من المنزل، فهذه الشركات كانت لها النصيب الأبرز في العمل، وحتى الألعاب كانت هناك ألعاب أونلاين كثيرة جدا وكانت هذه الشركات تربح وكان هناك تفاؤل بأن هذه الشركات تستمر وتسود العالم للأبد.

الأزمة الاقتصادية الحالية سببت هذه الأزمة مع تلك الشركات

وأضاف الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق، على شاشة «إكسترا نيوز» أنه مع بداية عام 2022 بدأت تلك الشركات ترتفع خسائرها، وكانت حوالي 21 شركة تخسر نصف مليار دولار يوميا، وعام 2021 بدأت خسائر تلك الشركات ما يجاوز 7.4 ترليون دولار عام 2022، وهذه الكارثة التي قابلت الشركات سببت في تسريح العمالة، هذا بجانب الأزمة العالمية للغذاء وأولوية توفير الغذاء على الأشياء الإلكترونية.