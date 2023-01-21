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السيسي يوجه بزيادة مكافآت المسابقة العالمية للقرآن الكريم إلى 2 مليون جنيه

كتب:

محمد أبو عمرة
05:06 م | السبت 21 يناير 2023
الرئيس خلال اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء ووزير الأوقاف

الرئيس خلال اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء ووزير الأوقاف

قال السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي يتابع النشاط الدعوي والمجتمعي لوزارة الأوقاف ويوجه بإنشاء مساجد كبرى تابعة لوزارة الأوقاف على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بحيث تكون منارة لنشر صحيح الدين على امتداد رقعة الجمهورية، وجامعة لكافة الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي يوجه بزيادة مكافآت المسابقة العالمية للقرآن الكريم لتصل إلى نحو 2 مليون جنيه، والتي تنظمها وزارة الأوقاف خلال الشهر المقبل بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم،.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.