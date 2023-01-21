رئيس «مرضى الجذام» لـ إيمان الحصري: المؤسسة شهدت انخفاضا في أعداد الحالات

قال أمير السروجي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أصدقاء مرضى الجذام، إنه في بداية الثمانينات جرى اكتشاف علاج لمرض الجذام، وبدأت من وقتها منظمة الصحة العالمية تنشر الأدوية والعلاجات على مستوى العالم، وأصبح هناك بروتوكول خاص.

أعداد قليلة من مرضى الجذام

وأضاف «السروجي»، خلال لقاء عبر تطبيق زووم ببرنامج مساء dmc المذاع على قناة dmc وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن أعداد مرضى الجذام أصبحت قليلة نتيجة لمكافحته، فالمريض يحصل على بروتوكول العلاج بعد فترة عزل، ويبدأ في أن يكون آمن للتعامل.

وأشار إلى أن الفريق الطبي الذي يتعامل مع المرضى على مدار 20 أو أكثر من 30 سنة لم يثبت حالة واحدة بأن انتقلت من فريق طبي إلى المرضى، أو يحدث بينهما إصابة أو عدوى.

وصمة عار على المريض

وأوضح أن مرض الجذام للأسف يعتبر وصمة عار على مريض الجذام نفسه وسط أهله أو المحيطين به، ولكن الحال في المستعمرة أصبح من فيها متعايشين وارتبطوا وأنجبوا أطفال سليمة وموجودين في مدارس.