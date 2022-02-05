حفل سنوي لتقديم الدعم النفسي لمرضى الجذام في المنوفية (صور)

نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، ممثلة في عيادة الجلدية والجذام بشبين الكوم، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة «أصدقاء مرضى الجذام»، اليوم السبت، الحفل السنوي لتخفيف الأعباء عن المرضى، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، بحضور أحمد جلال عبد الفتاح، مؤئول ملف الجذام بالوزارة، وممثلين عن الجمعيات الخيرية، ومسؤولي عيادة الجذام بشبين الكوم.

هدايا عينية ومبالغ مالية لعدد 125 مريضاً

وشملت الهدايا التي تم توزيعها على المرضى بعض الهدايا العينية، منها مواد غذائية وبطاطين ودفايات ولحوم ووجبات جاهزة، بالإضافة إلى مبلغ مالية لكل فرد، بإجمالي عدد 125 مريضاً من المترددين على عيادة الجلدية والجذام بشبين الكوم، وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية، وهي «كلنا دليل الخير»، و«خليك إيجابي».

تكريم الطاقم الطبي والإداري بعيادة الجلدية والجذام

وفي ختام فعاليات الحفل السنوي، قام الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، والدكتورة رشا خضر، وكيل المديرية، بتقديم خالص الشكر والتقدير للطاقم الطبي والإداري بعيادة الجلدية والجذام بشبين الكوم، كما تم تكريمهم على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية، لتقديم أفضل مستوى من الخدمة للمرضى طبياً ونفسياً ومعنوياً.

تقديم الرعاية الطبية لحالات كورونا بمستشفيات العزل

على صعيد آخر، أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة في المنوفية تقديم كافة الرعاية الطبية اللازمة للمترددين على المستشفيات العامة والمركزية والمخصصة للعزل الصحي، وقيام الفرق الطبية بعمل الفرز اللازم للحالات وتقديم كل الرعاية لهم، سواء في المستشفيات أو في العزل المنزلي، في ظل زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا.