رئيس مؤسسة مرضى الجذام لـ إيمان الحصري: ضرورة الكشف عند وجود مشكلات في الجلد أو الأطراف

قال أمير السروجي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أصدقاء مرضى الجذام، إن مساحة مستعمرة الجذام تبلغ 250 فدانا، وبها مناطق خاصة بالمرضى سواء السيدات أو رجال بشكل منعزل، وعندما يرغبوا في الزواج يجرى نقلهم في بيوت بسيطة وخدماتها تكاد معدومة لكي تسير الحياة معهم.

لا خوف من مريض الجذام

وأضاف «السروجي»، خلال لقاء عبر تطبيق زووم ببرنامج مساء dmc المذاع على قناة dmc وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن مريض الجذام الذي يأخذ علاجه هو مريض آمن ولا خوف منه مهما كانت حالة التشوهات التي أصابته.

ودعة وسائل الإعلام بإجراء توعية على مرض الجذام، قائلا: «لابد من التوعية لمرض الجذام وأهمية الكشف عند وجود مشكلات في الجلد أو الأطراف، وعلينا إيصال صوتنا للجامعات، علشان الشباب يشوفوا أهاليهم سواء في القرى أو الأرياف أو تجمعات الناس».

صعوبة في إيجاد عمل

وأكد أن معظم مرضى الجذام يجدوا صعوبة في العودة لممارسة عملهم بعد الشفاء من المرض، نظرا لتآكل أطرافهم، وإذا مارس عمله تكون قدرته على التحمل ليست بالكبيرة».