«التجاري الدولي» يمول «مستشفى الأطفال» بالمدينة الطبية بـ 100 مليون جنيه

وقّعت مؤسسة البنك التجارى الدولى اتفاقية إنشاء وتجهيز جناح جراحى بـ«مستشفى جراحات الأطفال» ضمن مشروع مدينة جامعة عين شمس الطبية المتكاملة بتمويل يصل إلى 100 مليون جنيه مصرى، بالتعاون مع جامعة عين شمس.

يهدف المشروع إلى تجهيز 10 غرف عمليات للجناح الجراحى الجديد، وخدمة 30 ألف طفل من غير القادرين على تحمّل تكاليف العلاج بمستشفيات القطاع الخاص، استكمالاً لما توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بتطوير منظومة الرعاية الصحية بهدف الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لكافة المواطنين.

وقع عقد الاتفاق هشام عز العرب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة البنك التجارى الدولى وعضو مجلس إدارة البنك، ود. محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس.

صرح هشام عز العرب بأن مؤسسة البنك التجارى الدولى نجحت فى إسعاد 4 ملايين عائلة مصرية فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، منهم 530 ألف عائلة تلقت الخدمات الطبية المجانية من خلال التعاون بين المؤسسة وجامعة عين شمس منذ سنة 2010 حتى الآن.

جدير بالذكر أن التعاون مع جامعة عين شمس قد بدأ منذ سنة 2010 بمشروع تمويل «مصروفات التشغيل السنوية الخاصة بوحدات رعاية الأطفال بمستشفيات جامعة عين شمس» تحت إدارة وإشراف «مؤسسة يحيى عرفة الخيرية للأطفال» بمبلغ 45 مليون جنيه، ويُجدد سنوياً حتى تاريخه.