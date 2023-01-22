«في خدمتك».. أسباب رفض دعوى أمام محاكم الأسرة

في بعض الأحيان يلجأ أحد الزوجين إلى محكمة الأسرة، لفض النزاع الذي نشب بينهم لسبب أو لأخر، لكن يوجد بعض الدعاوى التي تقام أمام القضاة، يصدر بها حكم من الجلسة الأولى بعدم قبولها، ويبدأ المدعون في البحث عن سبب الرفض، وخلال هذا التقرير سنوضح أسباب عدم قبول دعوى قضائية أمام محاكم الأسرة.

دعاوى يمكن رفضها المحكمة من الجلسة الأولي

علي حمودة المحامي المختص بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية، أوضح أنّه في حال إقامة أي دعوى أمام محاكم الأسرة، يستلزم حينها إجراء قانوني محدد حتى لا تقوم المحكمة برفضها من الجلسة الأولي، وذلك في جميع أنواع القضايا من خلع وطلاق أو نفقة متعة أو عدة أو دعوى فرش وغطاء ومصروفات علاجية، وولاية تعليمية وغيرها من الدعاوى التى تختص بها محكمة الأسرة.

وأشار إلى أنّ هذا الإجراء القانوني يتمثل في عرض عريضة الدعوى القضائية أمام مكاتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة قبل إقامة أي دعوى أمام المحكمة، ليفحصها الأخصاء المكلفون بذلك «الاجتماعيون والنفسيون والقانونيون».

وأكد حمودة إلى أنّ بعض الدعاوى لا يقوم المكتب بإحالتها لمحكمة الأسرة بعد تمكن خبراء التسوية من الصلح بين الطرفين، وحال رفض أحد الطرفين أو كلاهما الصلح، يتم في هذه الحالة، كتابة تقرير بعدم الصلح والتوفيق بين الطرفين، وتأخذ الدعوى الإجراء القانوني اللازم.

إعادة إقامة الدعوى مرة ثانية

وأوضح أنّ بعض الدعاوى التي تقام أمام محكمة الأسرة، لا يحضر المدعى ولا حتي يتم توكيل محامي، وفى هذه الحالة يكون القرار للقاضى بشطبها، وحينها يتم إعادة إقامة الدعوى مرة أخرى.