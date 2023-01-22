جهاز حدائق أكتوبر يعلن عن تشغيل خدمة الشكاوى الموحدة لمدة شهر

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر عن خدمة جديدة لأول مرة، سيتم تطبيقها تجريبيا بدءً من اليوم ولمده شهر لاستقبال الشكاوى هاتفيا على رقم 15100 او إمكانية إرسال الشكاوى على «الواتس آب»، رقم 010064733316 مع إرفاق الأوراق او المستندات أو الصور الدالة على الشكوى.

تشغيل منظومة الشكاوى الموحدة لمدة شهر لأول مرة

وقال المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر إن هذه الخدمة التجريبية الجديدة التي يتم تشغيلها تجريبيا لمدة شهر تتضمن استقبال الشكاوى من السكان بالمدينة على الرقم الشكاوى الموحد أو رقم الواتساب وتتضمن شكاوى في ملفات الزراعة وطرق والمياه والصرف الصحي والري واعمده الإنارة والنظافة ومخالفات المباني.

شراكة بين الدولة والقطاع الخاص

وطالب رئيس جهاز مدينه حدائق أكتوبر المواطنين والسكان بالمشاركة الإيجابية والفعالة والبناءة لإنجاح خدمة الشكاوى الموحدة التي سيتم استقبالها والعمل على حلها فورا بالتنسيق مع الادارات المختلفة بالجهاز لمد جذور الثقة بين السكان والجهاز والعمل على إزالة الشكاوى، لافتا إلى تقييم هذه التجربة والتأكد من نجاحها لتعميمها فورا.

وأكد رئيس الجهاز أن مدينة حدائق أكتوبر هي إحدى مدن الجيل الرابع ومساحتها الإجمالية نحو 41.780 ألف فدان متنوعة بين مناطق سكنية وخدمية وترفيهية، وأنشأت بموجب القرار الجمهوري رقم 504 لسنة 1979، وقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 109 بتاريخ 21/8/2017 الصادر بإنشاء المدينة كمدينة منفصلة، وتقع بين طريق الفيوم وطريق الواحات.

استقبال الشكاوى في كل المجالات

وأضاف أنه جار تنفيذ أعمال زراعة المحور الأخضر والمار بكامل المدينة بداية من طريق الواحات وحتى طريق الفيوم بطول 13 كم وبعرض 60 مترًا تقريبا لتبلغ مساحة المسطحات الخضراء حوالي 170 فدانًا.