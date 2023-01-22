أسرة الكاتب الصحفي ياسر رزق تحيي الذكرى السنوية الأولى لرحيله الخميس

أعلن الكاتب الصحفي إبراهيم الدراوي، عن اعتزام عائلة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، إحياء ذكرى رحيله الثانوية الأولى الخميس المقبل.

إحياء الذكرى الثانوية الأولى

وكتب الدراوي عبر صفحته الشخصية على« فيس بوك»، «تحيي عائلة الأخ والصديق ياسر رزق، رحمة الله عليه، الخميس القادم الموافق 26/1 ذكري رحيله السنوية، بقراءة القرآن الكريم عند مقبرته عصرا، ثم التجمع في منزله بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب، بحضور الأهل والأصدقاء».

مقتطفات من حياة الراحل

وتوفي الكاتب الصحفي ياسر رزق في 26 يناير من العام الماضي، إثر أزمة قلبية أوديت بحياته عن عمر يناهز 57 عاما، وكان الراحل واحد من أبرز الصحفيين المصريين، وانفرد بأول لقاء صحفي مع الرئيس السيسي عندما كان وزيرا للدفاع في أكتوبر 2013، وشغل الراحل عدد من المناصب مثل رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ، ورئيس تحرير جريدة المصري اليوم، وجريدة الأخبار.

ومن أشهر مؤلفاته كتاب سنوات الخماسين (بين يناير الغضب ويونيو الخلاص)، وكان الراحل متزوج من الكاتبة والصحفية أماني ضرعام، ونتج عن تلك الزيجة 4 أولاد.