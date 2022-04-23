فريق «زيد بن حارثة» يحصد دورة ياسر رزق الرمضانية في الإسماعيلية 

حصد فريق زيد بن حارثة المركز الأول، في الدورة الرمضانية المقامة على روح الكاتب الصحفي ياسر رزق، في مسقط رأسه بالإسماعيلية.

ونظم مركز شباب أبو عياد في أبوصوير بالإسماعيلية مساء أمس، الحفل الختامي للدورة، حضره أسرة الكاتب الراحل ياسر رزق، وعدد من لاعبي كرة القدم ونواب الإسماعيلية.

شقيق ياسر رزق: لم أتخيل وقوفي في تأبين شقيقي

قال الكاتب الصحفي خالد رزق مدير مكتب جريدة الأخبار في الإسماعيلية، أنه لم يتخيل أبدا وقوفه في حفل لتأبين شقيقه الراحل.

وتقدم «رزق» بالشكر نيابة عن العائلة، لأهالي قرية أبو عياد ومجلس إدارة مركز شباب أبو عياد وأبو صوير، على ما قدموه وإقامة الدورة الرمضانية على روح الفقيد الكاتب الصحفي ياسر رزق.

وعرضت إدارة الدورة الرمضانية في حفل اختتام فيلم وثائقي قصير عن الكاتب الصحفي ياسر رزق، شمل حياته ومسيرته الصحفية، وكتاباته، خاصة في فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين وثورة 30 يونيو، حتى تعرضه لإضطرابات صحية في القلب ووفاته.

وشارك الكاتب الصحفي خالد رزق، في توزيع الجوائز علي الفريقين، بعد انتهاء مباراة النهائي في الدورة، التي نجح فريق جمعية زيد بن حارثة في الحصول عليها.

فقرات فنية واستعراضية

وشمل الحفل إقامة عدد من الفقرات الفنية والإستعراضية شملت فقرة للسمسمية، وفقرة لفريق نوبي، إضافة إلى عروض استعراضية للأطفال، بمشاركة أطفال مركز أبو صوير.

كما شمل الحفل، حديث لنواب الإسماعيلية، مشيدين بالدور الكبير للكاتب الصحفي ياسر رزق، خاصة في فترة 30 يونيو، ودوره القيادي للصحافة المصرية، لبناء جسر عبور ناجح للثورة، للقضاء على حكم جماعة الإخوان المسلمين.