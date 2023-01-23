مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-1-2023 في مصر

نشرت اليوم الاثنين الهيئة المصرية للمساحة كافة مواقيت الصلاة ومواعيدها داخل مصر وخارجها، إذ يهتم المصلون بمتابعتها في جميع محافظات مصر بشكل يومي ومستمر وكذلك خارج الأراضي المصرية في العديد من الدول العربية.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في جميع المحافظات وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم

وجاءت مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، اليوم الاثنين، الموافق 23 يناير، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:27 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:06 صباحًا

موعد أذان العصر: 3:01 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:24 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:40 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:26 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:12 صباحًا

موعد أذان العصر: 3:07 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:27 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:49 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 5:07 صباحًا

أذان الظهر: 12:00 صباحًا

أذان العصر: 3:06 مساءً

أذان المغرب: 5:27 مساءً

أذان العشاء: 6:44 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:13 صباحا

أذان الظهر: 12:00 صباحًا

أذان العصر: 3:06 مساءً

أذان المغرب: 5:28 مساءً

أذان العشاء: 6:44 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 5:19 صباحًا

أذان الظهر: 12:04 صباحًا

أذان العصر: 2:59 مساءً

أذان المغرب: 5:19 مساءً

أذان العشاء: 6:41 مساءً.