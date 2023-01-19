مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الخميس

نشرت الهيئة المصرية للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم 19 يناير 2023، في مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

وتستعرض «الوطن»، فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم الخميس الموافق 19 يناير 2023.

مواقيت الصلاة اليوم

وجاءت مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية اليوم الخميس الموافق 19 يناير، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:19 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:04 صباحًا

موعد أذان العصر: 3:00 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:19 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:41 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:27 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:11 صباحًا

موعد أذان العصر: 3:05 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:25 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:47 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 5:07 صباحًا

أذان الظهر: 11:59 صباحًا

أذان العصر: 3:04 مساءً

أذان المغرب: 5:25 مساءً

أذان العشاء: 6:42 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 5:10 صباحًا

أذان الظهر: 12:00 صباحًا

أذان العصر: 3:01 مساءً

أذان المغرب: 5:22 مساءً

أذان العشاء: 6:40 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 5:10 صباحًا

أذان الظهر: 12:00 صباحًا

أذان العصر: 3:03 مساءً

أذان المغرب: 5:24 مساءً

أذان العشاء: 6:42 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

موعد أذان الفجر: 5:22 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:06 مساء

موعد أذان العصر: 3:00 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:20 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:42 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:13 صباحا

أذان الظهر: 12:02 صباحًا

أذان العصر: 3:03 مساءً

أذان المغرب: 5:23 مساءً

أذان العشاء: 6:42 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 5:19 صباحًا

أذان الظهر: 12:03 صباحًا

أذان العصر: 2:56 مساءً

أذان المغرب: 5:15 مساءً

أذان العشاء: 6:38 مساءً.