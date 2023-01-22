7 معلومات عن الفنانة أميرة فتحي بعد حصولها على الدكتوراه الفخرية

مسيرة فنية تنوعت مابين الأعمال السينمائية والدرامية، قدمتها الفنانة أميرة فتحي التي حصلت على الدكتوراه الفخرية من إحدى الجامعات، بسبب تأثير الفن على المجتمع والفرد بعد عدة دراسات قامت بها وبحثا قدمته للجامعة.

أميرة فتحي تتحدث عن حصولها على الدكتوراه الفخرية

ووجهت أميرة فتحي الشكر للجامعة في أول تعليق لها عقب حصولها على الدكتوراه خلال بيان صحفي، مؤكدة أنها ظلت تدرس فترة طويلة ولم تحصل على الدكتوراه بسهولة كما يظن البعض، كما أكدت إدارة الجامعة أن الدكتوراه الفخرية حصل عليها فنان واحد وهو تامر حسني وهي الفنانة الثانية.

معلومات عن الفنانة أميرة فتحي:

- من مواليد 28 ديسمبر 1974.

- تخرجت في كلية السياحة والفنادق قسم إرشاد سياحي، كما أنها بدأت حياتها كممثلة إعلانات وعارضة أزياء.

- نالت أميرة فتحي شهرة كبيرة في منتصف التسعينات عندما ظهرت كموديل في أغنية للمطرب حكيم بعنوان «افرض».

أشهر أعمال الفنانة أميرة فتحي

- من أشهر أعمالها في السينما: «صعيدى فى الجامعة الأمريكية» 1998، «فرقة بنات وبس» 2000، «ظاظا» 2006، «حين ميسرة» 2007، وغيرها.

- شاركت في عدد من المسلسلات التليفزيونية، مثل: «حق مشروع» 2007، «هدوء نسبي» 2009، «المرافعة» 2014.

- آخر أعمالها الدرامية مسلسل «السرايا» الذي قدم عام 2017، وقدمت من خلاله دور سما كمال أمام الفنان مجدي كامل.

- آخر أعمال الفنانة أميرة فتحي السينمائية، فيلم «ابقي قابلني»، الذي قدم عام 2009.