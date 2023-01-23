«صحة الشرقية»: نقل محرقة نفايات مستشفى أولاد صقر المركزي لمجمع الخطارة

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، نقل محرقة النفايات الطبية من مستشفى أولاد صقر المركزي إلى مجمع المحارق بالخطارة، التابع للإدارة الصحية بالصالحية الجديدة.

الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية

وتابع وكيل وزارة الصحة، بأن ذلك جاء ذلك تطبيقا لرؤية القيادة السياسية مصر 2030، وتماشيا مع التوجه العالمي للحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، والعمل على الحد من الانبعاثات الضارة، والالتزام بالإجراءات التي من شأنها التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ، وانتهاج السياسات الصديقة للمناخ.

نقل محارق النفايات الطبية خارج نطاق الكتلة السكنية

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الاستمرار في تنفيذ خطة العمل الخاصة بالحفاظ على صحة البيئة والتخلص الآمن من النفايات الطبية خارج نطاق الكتلة السكنية إلى مجمع المحارق بالخطارة، بدءا بمحارق مستشفيات القنايات المركزي، وأبو كبير، والقرين، وحميات فاقوس، وسنجها، والمركز الطبي بالعزيزية، وكفور نجم، وأخيرا أولاد صقر المركزي، ثم لاحقا محارق النفايات بمستشفى بلبيس والأحرار، ومفرمة مستشفى الزقازيق العام، خلال الفترة القريبة المقبلة.

يذكر أن مجمع المحارق بالخطارة القديمة يضم 11 محرقة تستقبل النفايات الطبية من 5500 منفذ طبي بالمحافظة وخارجها، حيث يتراوح معدل النفايات الطبية التي يتم معالجتها يوميا من خلال المجمع من 6 إلى 8 أطنان.