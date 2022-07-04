«طاقة النواب» تطالب بنقل محارق النفايات خارج المنازل السكنية

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بنقل محارق النفايات الطبية خارج الكتل السكنية، للحفاظ على صحة المواطن، وطالب حسام عوض الله رئيس اللجنة، بنقل المحارق خارج الكتل السكنية، لما تمثله من خطورة نتيجة الانبعاثات الصادرة عن نفايات طبية، ما يمثل الخطورة مع ضرورة قياس الانبعاثات الحرارية.

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جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عذار عضو مجلس النواب بشأن المحرقة الطبية بميت غمر التي تم إنشائها منذ عام 2007، وتهدد البيئة، نتيجة حرق النفايات الطبية، وهو ما يسبب خطر بيئة، وطالبت النائية بصيانة أو نقل المحرقة لتواجدها وسط الكتلة السكنية، ما أثر على المنطقة، وأصبحت معظم المباني تحولت للون الأسود، بسبب الانبعاثات، ما يضر بالمواطنين والبشر.

وأكدت النائبة في كلمتها، أنه تم مخاطبة وزيرة البيئة، لنقل أو صيانة المحرقة بسبب الملوثات الخطرة والانبعاثات، من حرق نفايات طبية، وأوضحت ممثلة وزارة الصحة، أنه يجر تحويل المحرقة إلى الغاز الطبيعي، ويتم قياس الانبعاثات، ويتم التعامل مع النفايات وفق اشتراطات خاصة، وذلك ضمن منحة سويسرية لإنشاء محارق جديدة.

وقال هيثم الشيخ ناىب محافظة الدقهلية، إن المحرقة في مرحلة الصيانة، وسيتم تشغيلها بعد تطويرها ضمن منحة سويسرية بقيمة 9 ملايين فرنك، وستعمل وفق المعايير الدولية والتكنولوجيا الحديثة وفق الشروط البيئية.

وأكد النائب محمد الجبلاوي وكيل اللجنة، أنه لايجب أن يكون هناك وجود المحارق داخل الكتلة السكنية، ويجب نقلها وليس تطويرها.

أعلن هيثم الشيخ، أن هناك لجنة من المحافظة، ستقوم بزيارة المحرقة للتأكد من أن المحرقة متوقفة، وتتم الصيانة وأعمال التطوير بها.

وتابعت ممثلة وزارة البيئة، أن المحرقة الجديدة ضمن المشروع السويسري، وهي محرقة صديقة للبيئة، ويتم قياس الانبعاثات ولا يوجد مكان آخر لنقلها، وأن تمثل ضررا لأنها ستعمل بالغاز ودون انبعاثات.

وفي سياق اجتماعات اللجنة، تقرر تأجيل طلب الإحاطة حول محمية أسوان التي تعرضت للحريق مؤخرا لحين رد المحافظة وطالب النائب عمرو القطامي عضو اللجنة بشرح خطة وزارة البيئة لحماية المحمية ودرها في إزالة آثار الحراىق وكذلك دور وزارة السياحة

احتراق إحدى المحميات الطبيعية بأسوان

كما ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين طلب الاحاطة الخاص بالنائب نبيل عسكر، بشأن الإهمال الشديد في حماية المحميات الطبيعية بمحافظة أسوان.

وأكد النائب حسام عوض الله رئيس اللجنة، أهمية دور وزارة البيئة في حماية المحميات الطبيعية والحفاظ عليها لاهميتها سياحي وبيئيا، مطالبا بدور أكبر لحماية المحميات، بعد تعرض المحمية الطبيعية بأسوان للحريق.

وقال الجبلاوي، هناك تقصير واضح من قبل المسئولين بالوزارة تجاه المحميات رغم كونها احد مصادر السياحة في مصر، رافضا السياسة المتبعة للوزارة بشأن المحميات.

وتساءل الجبلاوي، عن خطط تطوير المحميات وحمايتها من الحرائق، وهل يكون هل هناك زيارات ل وهل هناك دخل بالاضافة الي الميزانية القائمة، مشيرا الي ان هناك محميات فوجئنا بالوزارة تحولها لمشاريع، مشددا على ضرورة المحميات في بلدنا وان وزارة البيئة مسؤولة عن تلك الحرائق.

وعلق مسئول حماية المحميات بأسوان وممثل وزارة البيئة ، ان فكرة الحماية هي المنع ، ودورنا كان منع الحرائق، موضحا ان الأجزاء التي احترقت بالمحمية تراكمات نباتات و نباتات عشبية، مشيرا الي ان ميزانية المحمية بأسوان 700 ألف جنيه، وأنه تم معالجة الحريق وأثاره.

وشدد ممثل وزارة البيئة، على أنه تم ازالة الأسباب التي تؤدي الي الحرائق وتم ازالة التراكمات حول الأشجار وهناك خطة تم وضعها للحماية بشكل دوري

فيما أعلن النائب عمرو القطامي عضو اللجنة، تضامنه مع مقدم طلب الإحاطة، لأهمية هذا الطلب في حماية المحميات الطبيعية من الحرائق، مؤكدا أنه لا يعقل الإهمال الواضح في الاهتمام والتطوير بشأن تلك المحميات.

ووجه القطامي، أمام الحضور والمسئولين ثلاث أسئلة تتمثل في خطة الوزارة في حماية المحميات الطبيعية؟ وما هو دورها في ازالة الحرائق؟ وتساءل يضا عن دور وزارة السياحة في الترويج للمحميات الطبيعية؟

وأوصت اللجنة، بتأجيل مناقشة طلب الإحاطة لعدم وجود رد واضح لدي المسئولين بمحافظة أسوان، فيما يخص المباني حول المحميات كما أوصت بتقديم كشف حول دخل المحمية، وأوجه الصرف بجانب تجهيز ملف بالصور للمحمية قبل الحريق وبعد الحريق.