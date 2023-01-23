وزير الزراعة يوجه بتسهيل إجراءات تسجيل المخصبات الزراعية لتعظيم الإنتاجية

ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع لجنة المخصبات الزراعية، وأكد ضرورة تسهيل إجراءات التسجيل والاستفادة من البحوث التطبيقية في هذا المجال، وأهمية العمل الجماعي والتنسيق بين جميع المعاهد البحثية والإدارة المعنية مع ضرورة مراجعة الآليات وتسهيل الإجراءات وسرعة تسجيل المخصبات بما لا يخل بالضوابط واستيفاء المواصفات الفنية المطلوبة مع أهمية التقييم والمتابعة المستمرة لما يجري تسجيله والتأكد من تحقيق النتائج المرجوه منه.

شفافية وتوافق بين الزراعة العضوية ولجنة المخصبات

وزير الزراعة شدد أيضا على ضرورة الشفافية والتوافق بين الزراعة العضوية ولجنة المخصبات الزراعية لصالح العمل ودراسة حاجة السوق أولا بأول وإعادة النظر من فترة إلى أخرى فيما يجري تسجيله، وتحديث الإجراءات بما لا يخالف القوانين والقرارات، مع حصر ما جرت الموافقة على تسجيله ورفضه من قبل اللجنة، وزيادة البدائل في السوق بما يؤدي إلى زيادة المعروض وخفض الأسعار.

التعاون مع الجامعات في البحوث التطبيقية لتعظيم الإنتاجية

«القصير» أكد ضرورة التعاون مع الجامعات في مجال البحوث التطبيقية التي تسهم في تعظيم الإنتاجية من وحدتي الأرض والمياه.

وفي نهاية الاجتماع، وجه وزير الزراعة بضرورة مراجعة اللوائح، وسرعة اتخاذ القرار مع التقييم والمتابعة المستمرة على أرض الواقع لكل المخصبات التي وافقت عليها اللجنة.