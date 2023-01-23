رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عرض الفيلم التسجيلي «الشرطة المصرية قد المسؤولية» أمام الرئيس السيسي

كتب:

نرمين عفيفي
12:37 م | الإثنين 23 يناير 2023
لقطة من الفيلم التسجيلي

لقطة من الفيلم التسجيلي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيلا بعنوان «الشرطة المصرية قد المسؤولية»، من إنتاج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، بطولة الفنانين أحمد بدير وطارق صبري، حيث تناول الفيلم، بطولات الشرطة المصرية وصمودها في وجه الاحتلال الإنجليزي.

جاء ذلك خلال فعاليات احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة المصرية الـ71، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمقامة بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس.

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي يحضر احتفالية عيد الشرطة اليوم

بث مباشر.. السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة

انطلاق احتفال عيد الشرطة المصرية الـ 71 بآيات الذكر الحكيم

السيسي يصل إلى مقر احتفالية عيد الشرطة الـ71

«الطائفة الإنجيلية» تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
بقلم نرمين عفيفي