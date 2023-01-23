عرض الفيلم التسجيلي «الشرطة المصرية قد المسؤولية» أمام الرئيس السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيلا بعنوان «الشرطة المصرية قد المسؤولية»، من إنتاج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، بطولة الفنانين أحمد بدير وطارق صبري، حيث تناول الفيلم، بطولات الشرطة المصرية وصمودها في وجه الاحتلال الإنجليزي.

جاء ذلك خلال فعاليات احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة المصرية الـ71، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمقامة بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس.