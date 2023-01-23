«الطائفة الإنجيلية» تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

هنأ الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة المصرية الـ 71، وحلول الذكرى الـ 12 لثورة 25 يناير.

وجاء نص البرقية: «بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية بمصر، يسعدني -ونحن نحتفل بعيد الشرطة المصرية، وذكرى 25 يناير- أن أبعث لسيادتكم والشعب المصري العظيم خالص التهنئة بهذه المناسبة العظيمة التي نعتز بها جميعًا، والتي تذكرنا بتضحيات أبطالنا من رجال الشرطة الأوفياء، ودورهم الوطني في حماية أمن مصر وشعبها العظيم، ونحن نفخر دائمًا بتفاني وإخلاص رجال الشرطة المصرية، وتطلع جهاز الشرطة الدائم لتحقيق مستقبل أفضل للمصريين».

ووجه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر برقية تهنئة لللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، بمناسبة عيد الشرطة المصرية.