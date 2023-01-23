مصطفى رفعت أحد أبطال معركة الإسماعيلية.. أجبر الجنرال الإنجليزي على تحيته

اليوزباشي مصطفى رفعت واحد من أبطال معركة الإسماعيلية قبل 71 عاما من الآن، وقدم فيها مقاومة بطولية أمام قوات الاحتلال الإنجليزي، ليصنع مع باقي أبطال الشرطة ملحمة تاريخية كبرى خلدها تاريخ مصر، وأصبح بفضلهم ذلك اليوم عيدا للشرطة المصرية.

مصطفى رفعت صمد أمام الجنرال الإنجليزي «إكسهام»

وتأثر مصطفى رفعت بالأحداث الوطنية التي شهدتها مصر بعد إلغاء معاهدة 1936، وبالتزامن مع احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ71، تستعرض «الوطن» في السطور التالية معلومات عن اليوزباشي مصطفى رفعت بطل ملحمة معركة الإسماعيلية الذي صمد أمام الجنرال الإنجليزي «إكسهام».

بعثة دراسية في إنجلترا عام 1951

درس مصطفى رفعت، ضمن بعثة دراسية في إنجلترا عام 1951، ليعود من البعثة ويصبح مدرسًا بكلية البوليس، وتطوّع لتدريب المقاومة في القناة مع زميليه صلاح دسوقي الذي صار لاحقًا محافظًا للقاهرة، وصلاح ذو الفقار بعد أن ترك عمله.

وأصبح مديرًا للأمن بمدينة السويس خلال عامي 1976 و1977، وحصل على رتبة لواء ومساعد أول لوزير الداخلية، وصمد أمام الجنرال الإنجليزي أكسهام، عندما طالبه بالرحيل من الإسماعيلية إلى القاهرة.

أشهر عباراته

كانت أشهر عباراته خلال المعركة التاريخية، وفقا لحوارات سابقة له، أنه قال للجنرال الإنجليزي «إكسهام»: «لو حاربنا بعض 50 سنة مش هنسلم»، ليرد عليه الجنرال الإنجليزي: «أنت كدا بتحارب جيش بريطانيا العظمى»، وبعد المعركة أمر إكسهام جنوده بمنح التحية العسكرية للأبطال المصريين تقديرا لهم وفقا، وتوفي مصطفى رفعت في 13 يوليو 2012.