وزير الداخلية يوجه الشكر للرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة

توجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، اليوم السبت، إلى القصر الجمهوري بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة 2023.

نص رسالة التهنئة

وجاء نص الكلمة: «الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بصادق معاني التقدير والاحترام وأبلغ عبارات التحية والإعزاز، يُشرفني والمجلس الأعلى للشرطة بأن ننقل لسيادتكم في مناسبة الاحتفال بعيد الشرطة أخلص مشاعر التهنئة وأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق، إن جهاز الشرطة ورجاله الأوفياء على عهدهم بحس وطني وإيمان راسخ من أجل النهوض برسالة الأمن النبيلة بخطى ثابتة قوية لا يُوهِنُ من عزمها الصعاب والتحديات، ولسوف تظل مسيرة العمل الوطني بعون الله ماضية وصامدة بقيادتكم الحكيمة، عازمة بكل إصرار على تحقيق المزيد من التقدم والازدهار وكل عام وسيادتكم بخير».