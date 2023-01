ما هي حكاية البطاقة البيضاء؟.. ظهرت لأول مرة في ملاعب البرتغال (فيديو)

لأول مرة في تاريخ كرة القدم، شهدت مباراة في الكرة النسائية بين فريقين بالعاصمة البرتغالية لشبونة، إشهار حكم المباراة البطاقة البيضاء، في خطوة استقبلتها جماهير اللقاء بتصفيق شديد، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للواقعة غير المسبوقة في ملاعب كرة القدم.

«الوطن» تستعرض، في السطور التالية، حكاية البطاقة البيضاء، التي شاهدتها جماهير كرة القدم لأول مرة في أحد الملاعب بالعاصمة البرتغالية، والتي تأتي ضمن مجموعة من المبادرات لتشجيع اللعب النظيف.

جاء ظهور البطاقة البيضاء للمرة الأولى، خلال المباراة التي جمعت بين فريقي «سبورتنج» و«بنفيكا»، ضمن إحدى البطولات المحلية، إذ أشهرت حكم اللقاء البطاقة البيضاء لأعضاء الكادر الطبي في كلا الفريقين، بعد تقديم المساعدة لإحدى اللاعبات داهمتها أزمة صحية، أثناء تواجدها على مقاعد البدلاء.

CARTÃO BRANCO NO DÉRBI!



As equipas médicas do Benfica e do Sporting receberam cartão branco por assistirem um adepto que se sentiu mal na bancada.#Canal11 #FutebolEmPortuguês pic.twitter.com/zTfvwiZFO0