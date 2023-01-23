ما هي حكاية البطاقة البيضاء؟.. ظهرت لأول مرة في ملاعب البرتغال (فيديو)

لأول مرة في تاريخ كرة القدم، شهدت مباراة في الكرة النسائية بين فريقين بالعاصمة البرتغالية لشبونة، إشهار حكم المباراة البطاقة البيضاء، في خطوة استقبلتها جماهير اللقاء بتصفيق شديد، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للواقعة غير المسبوقة في ملاعب كرة القدم.

«الوطن» تستعرض، في السطور التالية، حكاية البطاقة البيضاء، التي شاهدتها جماهير كرة القدم لأول مرة في أحد الملاعب بالعاصمة البرتغالية، والتي تأتي ضمن مجموعة من المبادرات لتشجيع اللعب النظيف.

البطاقة البيضاء لأعضاء الطاقم الطبي للفريقين

جاء ظهور البطاقة البيضاء للمرة الأولى، خلال المباراة التي جمعت بين فريقي «سبورتنج» و«بنفيكا»، ضمن إحدى البطولات المحلية، إذ أشهرت حكم اللقاء البطاقة البيضاء لأعضاء الكادر الطبي في كلا الفريقين، بعد تقديم المساعدة لإحدى اللاعبات داهمتها أزمة صحية، أثناء تواجدها على مقاعد البدلاء.

CARTÃO BRANCO NO DÉRBI!



As equipas médicas do Benfica e do Sporting receberam cartão branco por assistirem um adepto que se sentiu mal na bancada.#Canal11 #FutebolEmPortuguês pic.twitter.com/zTfvwiZFO0 — Canal 11 (@Canal_11Oficial) January 21, 2023

مبادرات لتشجيع اللعب النظيف

وتُعد البطاقة البيضاء أحدث تغيير جديد في قواعد كرة القدم، وهي جزء من مبادرة جديدة في البرتغال، إلى جانب مبادرات أخرى للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لتشجيع اللاعبين والطواقم الفنية والطبية على التصرف بطريقة رياضية، والحصول على تقدير فوري لأفعالهم الإيجابية.

وأشار موقع «سبورت» البرتغالي إلى أن من بين المبادرات، التي أعلن عنها الاتحاد الدولي مؤخرا، لتشجيع اللعب النظيف، إمكانية مشاركة بدائل للاعبين المصابين بأعراض الارتجاج، وكذلك تمديد الوقت البديل للوقت الضائع، نتيجة تقديم خدمات علاجية وطبية للاعبين أثناء المباراة.