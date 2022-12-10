شاكيرا تهنئ المغرب بعد الفوز على البرتغال: «هذه المرة من أجل إفريقيا»

تفاعل الفنانون مع فوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي في دور ربع النهائي بكأس العالم، والتأهل لنصف النهائي، إذ حرصوا على تهنئة «أسود الأطلس» بكلمات خاصة من خلال صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وكان من بينهم النجمة العالمية شاكيرا.

شاكيرا تهنئ المنتخب المغربي

شاركت الفنانة شاكيرا جمهورها بمنشور عبر صفحتها الخاصة على موقع تويتر مستعينة بكلمات من أغنيتها الشهيرة «waka waka» التي قدمتها في كأس العالم 2010 قالت فيه: «هذه المرة من أجل إفريقيا، كأس العالم»، وصحب المنشور العلم الخاص بدولة المغرب.