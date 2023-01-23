رئيس مدينة دسوق الجديد يبدأ مهام عمله بتفقد مسجد «إبراهيم الدسوقي»

حرص اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق الجديد بمحافظة كفر الشيخ، على بدء مهام عمله اليوم الاثنين، بزيارة مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، للتعرف على المسجد، وزيارة ضريح «الدسوقي».

وحرص «يوسف» والمرافقون له على زيارة مقام «الدسوقي»، وتفقد محتويات المسجد، وذلك في حضور الشيخ حاتم البري، والشيخ بشير المحمدي، أئمة مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، وعدد القيادات التنفيذية، وبعض رواد المسجد.

رئيس «دسوق» الجديد: أتمنى العمل بروح الفريق

وأعرب «يوسف» عن سعادته بالعمل داخل مركز ومدينة دسوق، قائلا: «أتمنى العمل بروح الفريق والعمل الجماعي من أجل نجاح الأعمال سواء رئيس المدينة أو النواب ورؤساء الأحياء ومديري الإدارات ورؤساء القرى، والعمل الميداني هو الأصل في الأداء الجيد والتعامل الفوري مع الحدث، وسرعة اتخاذ القرار، والاهتمام الجيد بمستوى النظافة».

10 قيادات محلية في كفر الشيخ

وكان اللواء علاء محمد يوسف، يشغل منصب رئيس مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية، قبل أن يتم تكليفه بالعمل رئيسا بمركز ومدينة دسوق، ضمن الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية التي ضمت 125 قيادة محلية، من بينها تعيين ونقل 10 قيادات محلية في محافظة كفر الشيخ.