أسماء حركة المحليات الجديدة 2023 بكفر الشيخ.. نقل وتعيين 10 قيادات

أعلنت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أسماء حركة المحليات الجديدة 2023 بالمحافظة، وإجراء حركة تنقلات محدودة للسكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من رؤساء المراكز والمدن، وذلك بعد إعلان اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اعتماد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حركة المحليات نقل وتعيين 10 قيادات محلية.

أسماء حركة المحليات الجديدة 2023 بمحافظة كفر الشيخ

وبحسب بيان صحفي لمحافظة كفر الشيخ، فإن أسماء حركة المحليات الجديدة 2023 بمحافظة كفر الشيخ شملت كالآتي:

- نقل اللواء ماهر كامل هاشم، من ديوان عام محافظة القاهرة إلى سكرتير عام مساعد كفر الشيخ.

- نقل حسن صفوت موافى، من رئيس حى الهرم بالجيزة إلى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

- نقل خالد محمد عبد المنعم كشك، من رئيس حى الشرق ببورسعيد إلى رئيس مركز ومدينة قلين.

- نقل علاء محمد يوسف، من رئيس مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية إلى رئيس مركز ومدينة دسوق.

- تعيين هانى أحمد يوسف رئيسًا لمركز ومدينة الرياض.

- نقل حاتم محمد عطية الهيدبى، من رئيس حى السيدة زينب بالقاهرة إلى رئيس مركز ومدينة مطوبس.

- نقل غريب أحمد عارف، من رئيس حى الموسكى بالقاهرة إلى مركز ومدينة سيدى سالم.

- نقل أشرف على بهجت منصور، من رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ إلى حى غرب كفر الشيخ.

- تعيين محمد عمرو الفداوي، رئيسًا مركز ومدينة بلطيم.

- نقل عايدة عطية ماضي، من رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ إلى ديوان عام المحافظة.

- نقل أحمد السنوسى داوود، من رئيس مركز ومدينة بلطيم إلى ديوان عام المحافظة.

حركة المحليات تسعي لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية

وأكدت محافظة كفر الشيخ، أن حركة المحليات الجديدة 2023 بمحافظة كفر الشيخ تأتي في إطار توجهات الدولة، والتي تسعي لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية في المحليات، لتكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل، لدفع عجلة التنمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.