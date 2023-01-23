مهند حسين نجم آراب أيدول يطلق «طاير بالسما» من ألبومه الأول

أطلق الأردني مهند حسين نجم الموسم الرابع من آراب ايدول، كليب طاير بالسما، على قناته الخاصة عبر يوتيوب، ويعد أول الأغنيات المصورة بطريقة الجرافيك من أول ميني ألبوم له ويحمل عنوان عافاك.

3 أغنيات باللهجة العراقية

«طاير بالسما» كلمات علي رياض، لحن زياد يوسف، توزيع وميكس غصين سبيروس، جيتارات صلاح الدين، ويضم ميني ألبوم مهند حسين، 3 أغنيات باللهجة العراقية التي برع في أدائها خلال مشاركته بـ آراب ايدول، ونال إشادات كبيرة من أعضاء لجنة التحكيم والجمهور، بالإضافة إلى تميزه في الغناء باللهجة المصرية.

ويضم الميني ألبوم 3 أغنيات؛ هي: عافك، التي من المقرر تصويرها بالقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة مع المخرج ميدو عادل، والثانية «انتهت»، بالإضافة إلى طاير بالسما، والثلاثة من كلمات علي رياض ولحن زياد يوسف وإنتاج دايمنشن ميديا برودكشن التي وقع مهند حسين معها حصريا لمدة 10 سنوات.

ألبوم باللهجة المصرية

ومن المقرر أن يطلق مهند حسين ألبومه التالي كاملا باللهجة المصرية التي تميز في أدائها خلال تصفيات آراب ايدول، وذلك عقب إطلاق ميني ألبوم «عافاك».