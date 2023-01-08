4 معلومات عن نجمة «أراب أيدول» بعد نسجها لقطعة من كسوة الكعبة بالذهب

فاجأت المطربة إيمان عبدالعزيز، متابعيها، عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، بنشرها لفيديو تنسج خلاله قطعة من كسوة الكعبة المشرفة بخيوط من ذهب، وذلك خلال تأديتها لمناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية.

وعلقت:«يا جماعة والله مش مصدقة، أنا خيطت بالذهب الخالص في قطعة من كسوة الكعبة اللي بتتركب السنة دي، يارب جسمي قشعر من عظمة الموضوع، إنتوا متخيلين إنك يبقى ليك ولو لمسة واحدة تتحط على أعظم شيء في الدنيا وهي الكعبة، فرحانة أوي، شكرا يارب».

معلومات عن إيمان عبدالعزيز

وترصد «الوطن» 4 معلومات عن إيمان عبدالعزيز بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

شاركت إيمان عبدالعزيز في النسخة الثالثة من برنامج المواهب أراب أيدول، ولكنها خرجت من المرحلة الثالثة، واتهمت إدارة البرنامج حينها بتعمد إخراجها عن طريق فصل الإربيس عنها خلال وقوفها على المسرح.

- قدمت إيمان عبدالعزيز أغنية لدعم ذوي الهمم.

من أبرز الأعمال الغنائية لـ إيمان تقديمها لأغنية بعنوان «حالة وجع»، من كلمات وألحان وتوزيع أحمد سامي.

آخر أعمال إيمان عبدالعزيز

آخر الأعمال الغنائية لـ إيمان عبدالعزيز أغنية بعنوان «عايش بروح»، وصورتها بطريقة الفيديو كليب مع المطرب ناصر محمد، من كلمات أمين جمعة، ألحان إسلام صالح، توزيع عبدالوهاب الرفاعي.