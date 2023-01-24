طقس كفر الشيخ اليوم.. شبورة مائية كثيفة ودرجة الحرارة العظمى 20

يشهد طقس محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أجواء باردة، وسط انتشار شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بمراكز ومدن المحافظة.

طقس كفر الشيخ اليوم

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، طقساً بارداً في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً، بارد في الليل، وذلك على كافة الأنحاء، بالإضافة إلى انتشار شبورة مائية كثيفة على طرق المحافظة.

حالة البحر المتوسط ودرجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، خفيفة إلي معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 إلي 1.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية شرقية، فيما تُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء العظمى 20 درجة مئوية، وتبلغ الصغري 10 درجة، وسرعة الرياح 22 كم في الساعة.

رفع حالة الطوارئ استعداداً لموسم الشتاء بكفر الشيخ

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في وقت سابق، رفع حالة الطوارئ، بالتزامن مع حلول موسم الشتاء، لافتاً إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، لمتابعة أي تداعيات في حالة الطقس خلال فصل الشتاء.