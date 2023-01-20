طقس كفر الشيخ اليوم.. شبورة مائية كثيفة والعظمى تسجل 22 درجة

يشهد طقس محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أجواء باردة، وسط انتشار شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بمراكز ومدن المحافظة.

طقس كفر الشيخ اليوم

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً، بارد في الليل، وذلك على كل الأنحاء، بالإضافة إلى انتشار شبورة مائية كثيفة على طرق المحافظة.

درجات الحرارة في كفر الشيخ

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، فيما تُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم العظمى 22 درجة مئوية، وتبلغ الصغرى 10 درجات، وسرعة الرياح 16 كيلو مترا في الساعة.

رفع حالة الطوارئ

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في وقت سابق، رفع حالة الطوارئ بالتزامن مع حلول موسم الشتاء، لافتاً أنه تم تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، لمتابعة أي تداعيات في حالة الطقس خلال فصل الشتاء.