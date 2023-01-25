مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في مصر.. أذان الفجر 5:19 صباحا

تعد مواقيت الصلاة من أكثر الأشياء التي يحرص المصلون على متابعتها، حتى يتمكنوا من أداء الفرائض الخاصة بالصلاة في مواقيتها، دون تأخير أي فرض منهم عن موعده، كما يتابعها أيضا الراغبون في الصيام خلال شهر رجب الحالي.

وتهتم بوابة «الوطن» بشكل يومي بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الأربعاء الموافق 25 يناير الجاري، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة

وجاءت مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، الموافق 25 يناير، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:19 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:07 صباحًا

موعد أذان العصر: 3:05 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:26 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:46 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:25 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:12 صباحًا

موعد أذان العصر: 3:08 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:29 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:50 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 5:07 صباحًا

أذان الظهر: 12:01 صباحًا

أذان العصر: 3:08 مساءً

أذان المغرب: 5:29 مساءً

أذان العشاء: 6:46 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:14 صباحا

أذان الظهر: 12:05 صباحًا

أذان العصر: 3:09 مساءً

أذان المغرب: 5:30 مساءً

أذان العشاء: 6:48 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 5:18 صباحًا

أذان الظهر: 12:05 صباحًا

أذان العصر: 3:00 مساءً

أذان المغرب: 5:21 مساءً

أذان العشاء: 6:43 مساءً.