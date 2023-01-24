رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للمواني

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع المجلس الأعلى للمواني، وذلك بحضور ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء السيد المدبولي قاعود، مدير إدارة النقل بالقوات المسلحة، واللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، واللواء أمين الجعلى، مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، والدكتور حازم حسين، مدير عام الإدارة العامة للحجر الصحي بوزارة الصحة والسكان، ومسؤولي وزارة النقل والجهات المعنية، وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

مراجعة الاستراتيجية العامة لجميع مواني الجمهورية

وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، الإشارة إلى الدور المهم للمجلس الأعلى للمواني في إطار القرار الصادر مؤخرا بإعادة تشكيله، وما يتضمنه من اختصاصات يتولاها المجلس من بينها، وضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لجميع مواني الجمهورية، وتبني استراتيجية موحدة لكل المواني المصرية، وذلك بما يحقق التكامل والتنسيق بينها؛ سعيا لجذب المزيد من الحاويات والخطوط الملاحية من الخارج، إلى جانب مراجعة خطط تأمين سلامة الملاحة البحرية والمنشآت الثابتة والمنقولة بتلك المواني، واقتراح الإجراءات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار، وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع بحث المقترحات الخاصة بإنشاء مناطق حرة ومناطق لوجستية يسهل ربطها بالمواني البحرية والبرية الحدودية.