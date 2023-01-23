مدبولي يهنئ السيسي بذكرى «25 يناير»: أمنياتنا لكم بالتوفيق لتحقيق التنمية الشاملة

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الثانية عشرة لثورة 25 يناير.

وفي برقيته بهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة عن تقديم أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات للرئيس، داعيا المولى عز وجل بالتوفيق والسداد له في استكمال مسيرة التنمية الشاملة، التي يقوم بها وتشهدها الدولة المصرية في مختلف ربوعها؛ من أجل بناء مستقبل أفضل لأبنائها.

كما هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، حيث قال في برقيته: «يسرني أن أبعث إليكم وإلى هيئة الشرطة من ضباط وجنود، أخلص التهاني، وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية المهمة، التي ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصري العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل، الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، متمنيا لكم دوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والاستقرار».