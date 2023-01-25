أسعار الفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة اليوم.. البرتقال بـ7جنيهات

تباينت أسعار الفاكهة اليوم من برتقال ويوسفي وغيرها في أسواق الجملة ومحال البيع بالتجزئة وسوق العبور اليوم الأربعاء الموافق 25 يناير الجاري.

وفي السطور التالية، نستعرض أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة وفق جولة أجرتها «الوطن» في سوق حدائق القبة.

أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة

سجّل سعر البرتقال البلدي اليوم نحو 7 جنيهات.

سجل سعر الكيلو من الجوافة نحو 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الفراولة بين 15 حتى 20 جنيهًا.

تراوح سعر الرمان اليوم بين 12 و15 جنيهًا.

تراوح سعر البرتقال بين 6.5 جنيه و8 جنيهات.

وسجل كيلو البلح الأحمر بين 8 و12 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من التفاح المستورد بين 28 و35 جنيهًا.

كما تراوح سعر كيلو الموز بين 12.5 و15 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو من اليوسفي نحو 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

وبحسب ما نشره سوق العبور، فجاءت أسعار الفاكهة كما يلي:

تراوح سعر الكيلو من البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من التفاح بين 17 و20 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من الجوافة في سوق العبور بين 6 و7 جنيهات.

وتراوح العنب الأحمر بين 6 و8 جنيهات.

كما تراوح سعر كيلو البرتقال بين 5 و7 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من اليوسفي بين 4 و8 جنيهات، تراوح سعر البلح الرملي بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من الكنتالوب بين 6 و8 جنيهات.