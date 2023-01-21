أسعار الفاكهة اليوم السبت في أسواق الجملة والتجزئة.. البرتقال بـ5 جنيهات

استقرت أسعار الفاكهة والخضروات في أسواق الجملة ومحال البيع بالتجزئة في مختلف أرجاء الجمهورية، وسجلت نفس القيمة السعرية التي استقرت عندها منذ ما يقارب شهر، وأرجع الخبراء ذلك لتوافر المعروض من الأصناف.

وتشدد الدولة الرقابة على كافة الأسعار ومنها أسعار الفاكهة والخضروات وعلى رأسها وزارة التموين لمتابعة أسعار السلع لضمان عرض السلع بأسعارها الحقيقية دون مغالاة.

أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة

ووفق جولة «الوطن» في الأسواق المختلفة سجّلت أسعار الفاكهة اليوم، ما يلي:

سجل البرتقال البلدي اليوم نحو 7 جنيهات.

كما سجل كيلو من الجوافة نحو 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الفراولة بين 15 حتى 20 جنيهًا.

تراوح سعر الرمان اليوم بين 12 و15 جنيهًا.

وتراوح سعر البرتقال بين 6.5 جنيه و8 جنيهات.

سجل كيلو البلح الأحمر بين 8 و12 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من التفاح المستورد بين 28 و35 جنيهًا.

كما تراوح سعر كيلو الموز بين 12.5 و15 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو من اليوسفي نحو 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

ونشر سوق العبور، أسعار الفاكهة اليوم السبت الموافق 21 يناير الجاري.

تراوح سعر الكيلو من البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من التفاح بين 17 و20 جنيهًا

الجوافة في سوق العبور بين 6 و7 جنيهات.

تراوح العنب الأحمر بين 6 و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البرتقال بين 5 و7 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

تراوح سعر البلح الرملي بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من الكنتالوب بين 6 و8 جنيهات.