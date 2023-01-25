الرئاسة: رئيسة الهند تستقبل السيسي بالقصر الرئاسي للمشاركة في «يوم الجمهورية»

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيسة جمهورية الهند ورئيس الوزراء الهندي استقبلا الرئيس عبدالفتاح السيسي بساحة القصر الرئاسي الهندي.

الرئيس يعرب عن سعادته وفخره بزيارة الهند

ويزور الرئيس السيسي الهند، للمشاركة في احتفالات يوم الجمهورية، وصرح قائلًا: «سعيد جدا وفخور بزيارة الهند الصديقة والمشاركة في الاحتفالات بيوم الجمهورية كضيف رئيسي، الأمر الذي يجعلنا أكثر تصميما على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المتميز بيننا، وأتطلع إلى اجتماعات ومناقشات مثمرة مع صديقي العزيز مودي».

رئيس وزراء الهند يصف زيارة السيسي بـ«التاريخية»

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس وزراء الهند «مودي»، نشر على حسابه فى تويتر ترحيبا خاصا بالرئيس عبد الفتاح السيسي نصه: «مرحبا بك ترحيبا حارا في الهند، الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارتك التاريخية للهند كضيف رئيسي لاحتفالاتنا بيوم الجمهورية هي مسألة سعادة هائلة لجميع الهنود، أتطلع إلى مناقشاتنا غدا».