السيسي: فخور بزيارة الهند الصديقة والمشاركة في الاحتفالات بيوم الجمهورية

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بزيارة الهند، والمشاركة في احتفالات يوم الجمهورية.

وقال الرئيس السيسي: «سعيد جدا وفخور بزيارة الهند الصديقة والمشاركة في الاحتفالات بيوم الجمهورية كضيف رئيسي، الأمر الذي يجعلنا أكثر تصميما على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المتميز بيننا، وأتطلع إلى اجتماعات ومناقشات مثمرة مع صديقي العزيز مودى».

رئيس وزراء الهند يرحب بالرئيس السيسي

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس وزراء الهند «مودي»، نشر على حسابه فى تويتر ترحيبا خاص بالرئيس عبد الفتاح السيسي نصه: «مرحبا بك ترحيبا حارا في الهند، الرئيس عبد الفتاح السيسي. زيارتك التاريخية للهند كضيف رئيسي لاحتفالاتنا بيوم الجمهورية هي مسألة سعادة هائلة لجميع الهنود. أتطلع إلى مناقشاتنا غدا».