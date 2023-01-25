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السيسي يشهد توقيع 4 اتفاقيات تعاون بين مصر والهند (صور)

كتب:

نرمين عفيفي
09:45 ص | الأربعاء 25 يناير 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي في الهند

الرئيس عبدالفتاح السيسي في الهند

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء الهند، ناريندا مودي، توقيع اتفاقيات تفاهم وتعاون بين البلدين، في إطار زيارة الرئيس السيسي إلى الهند.

وجاءت مذكرات التفاهم التي تم توقيعها، كما يلي.

- مذكرة تعاون في مجال الأمن السيبراني، بين وزارة نظم المعلومات الهندية ووزارة الاتصالات المصرية.

- مذكرة تفاهم في مجال الزراعة، وقّعها وزير الثقافة الهندي ووزير الزراعة المصري.

- مذكرة تفاهم في شؤون الشباب، وقّعها من الجانب الهندي وزير الرياضة وشؤن الشباب، ووزير الخارجية المصري.

- اتفاق تعاون بمجال الإعلام والإذاعة، وقّعها من الجانب الهندي وزير الرياضة وشؤون الشباب، ووزير الخارجية المصري.

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بقلم نرمين عفيفي