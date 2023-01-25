كلمة السيسي بدفتر كبار زوار ضريح غاندي: «الراحل شكّل علامة فارقة في التاريخ»

أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار ضريح المهاتما غاندي ووضع إكليلا من الزهور على قبره.

وسجّل الرئيس السيسي كلمة بدفتر كبار الزوار لدى زيارة ضريح غاندي في نيودلهي، جاء فيها «بسم الله الرحمن الرحيم يُسعدني أن أُعبِّر عن خالص الاعتزاز بزيارة ضريح الزعيم الهندي الراحل، المهاتْمَا غاندي، الذي شَكَّلَ علامةً فارقة في التاريخ الإنساني بتجسيده لمبادئ وقيم العدالة والسلام والمُساواة ونبذ العنف، وكذلك مواقفه الوطنية الشجاعة وانحيازه غير المشروط لخيار المقاومة السلمية».

وأضاف: «العالم أجمع يحتاج لأن يستلهم هذه المبادئ السامية التي ساهمت في وحدة ونهضة الأمة الهندية، والتي نؤمن ونتمسك بها في مصر عبر مُختلف العصور والأزمان»، واختتم: «مصر والهند تجمعهما روابط حضارية وتاريخية مُشتركة، وتتشابهان في التزامهما الراسخ بنشر الأمن والسلام والاستقرار ودعم جهود التنمية والرخاء والعمران».