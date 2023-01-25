القنوات الدينية المتخصصة في تلاوات القرآن الكريم، تمثل محل بحث من قبل شريحة كبيرة من المسلمين المحبين للاستماع إلى كبار القراء سواء فى مصر والوطن العربي على مدار اليوم، ومتابعة تفسيرات الأحاديث الشريفة وتفسيرات الآيات القرانية لكبار رجال وفقهاء الدين الإسلامي، لذا نوضح خلال السطور التالية تردد قنوات القرآن الكريم على النايل سات 2023.

تردد قنوات القران الكريم على النايل سات 2023

يحفل القمر الصناعي المصري، على عدد كبير من تردد قنوات القرآن الكريم على النايل سات 2023، والتى تضم مجموعة كبيرة من كبار قراء القرآن الكريم في مصر والوطن العربي.

تردد قناة السعودية قرآن كريم

تردد قناة السعودية قرآن كريم، على تردد 12149، أفقي 27500.

تردد قناة عبدالباسط عبدالصمد

- التردد 11179.

- أفقي 27500.

وبالنسبة لتردد قناة المجد للقران الكريم

- التردد 11372.

- أفقي 27500 .

تردد قناة اقرأ

- التردد 12034.

- أفقي 27500.

تردد قناة أزهري

- التردد 11766.

- أفقي 27500.

تردد قناة الرسالة

- التردد 11296.

- أفقي 27500.

تردد قناة الرحمة

- التردد 1087.

- معدل الترميز 27500 استقطاب رأسي.

تردد قناة أهل القرآن

يمكن مشاهدة قناة أهل القران، على تردد 12398، عمودي، معدل الترميز 27500.

تردد قناة النور للقرآن الكريم

- التردد: 11411.

- الاستقطاب أفقي H.

- معدل الترميز 27500.