مدبولي يشيد بمشاركة «الرقابة الإدارية» في معرض الكتاب

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، جناح هيئة الرقابة الإدارية في معرض الكتاب، والمنظم في إطار حرص الهيئة على نشر الوعي بأهمية مكافحة الفساد.

ودون رئيس الوزراء، كلمة في سجل الزيارات للجناح، ذكر فيها: «أسعدني المرور علي جناح هيئة الرقابة الإدارية أثناء افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته رقم 54؛ حيث تعزز تلك المشاركة جهود الدولة المصرية للتصدي للفساد ومنعه من خلال نشر الوعي بين المواطنين من جمهور المعرض الخلق ثقافة مجتمعية ضد الفساد».

وأعرب رئيس الوزراء عن أمنياته لهيئة الرقابة الإدارية بالنجاح في دورها لمكافحة الفساد.