« مصر العامة ببنها» تطلق برامج إجازة نصف العام.. برمجة لغوية وتنمية شخصية

أطلقت مكتبة مصر العامة ببنها اليوم فعاليات برنامج أنشطة أجازة نصف العام 2023، تضم العديد من الأنشطة لجميع الأعمار في مختلف المجالات، وفي إطار حرص المكتبة على تقديم أنشطة متنوعة خلال اجازة نصف العام التي تعد بمثابة ترفيه، وترويح عن النفس بعد القيام بمجهودات بدنيّة وعقلية خلال الدراسة

خريطة برامج أنشطة مصر العامة ببنها في نصف العام

يضم برنامج المكتبة برامج لتنميةً المهارات والقدرات وتبني المواهب منها حملة «هيا نقرأ»، التي تحث النشء على الاهتمام بالقراءة عن طريق مجموعة من الوسائل الشيقة والجذابة التي تشجعهم عليها وتجعلهم يخصصون فترة لقراءة الكتب ويستمتعون بها وبرنامج الشخصية العبقرية الذي يتناول طرح عدة موضوعات وهي التنظيم الجيد، استكشاف الذات، والابتكار والإبداع وكيف تصبح عبقري وبرنامج البرمجة اللغوية العصبية والتنمية البشرية، ويتم من خلاله تناول الثقة بالنفس وقوة الاعتقاد وتعديل سلوكيات غير مرغوب فيها ونموذج التركيز والتفكير الإيجابي.

إعداد مدرب حساب ذهني للخريجين

كما تضمنت برامج مكتبة مصر العامة ببنها خلال أنشطة نصف العام الذي أعلنت عنه إدارة المكتبة في بيان لها برنامج إعداد مدرب حساب ذهني للخريجين، من خلال استخدام المعداد اليابانى ومكوناته وتمثيل الأعداد على المعداد الياباني، وعمليات الجمع والطرح المباشر وبالمكمل الأصغر والأكبر والضرب بأنواعه وأهم قواعده وطرقه القسمة بأنواعها، والعلامات العشرية جمعها وطرحها والجذور التربيعية وتربيع الأعداد.

جدير بالذكر، أن المكتبة تحتوى على قاعدتين الأولى للأطفال والأخرى للكبار تحتويان على أحدث الإصدارات من الكتب باختلاف المؤلفين ودور النشر وتعمل دائما المكتبة على التزويد بكل ما هو جديد من كتب وعناوين جديدة تناسب جميع الأعمار وترضي جميعً الأذواق، واستعارة خارجية بعضويات سنوية رمزية، ندوات مجانية، ورش عمل، دورات تدريبية، لقاءات ثقافية، مناقشة كتب، محاضرات ومؤتمرات

وبالنسبة للدورات التدريبية فهي متاحة للكبار والصغار تعليمية وترفيهية وتنموية في تعليم الرسم وتحسين الخط العربي والقرآن الكريم والموسيقى والحلي والاكسسوار وتنمية المهارات وتعليم قواعد النحو، ونادي العلوم والتكنولوجيا والحاسب الآلي و تعليم الشطرنج والتفصيل واللغات وغيرها وهي متاحة طوال العام.