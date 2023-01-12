برامج تدريبية للطلاب بمكتبة مصر العامة ببنها.. أبرزها الشخصية العبقرية

أعلنت مكتبة مصر العامة ببنها، خطة البرامج التدريبية لأبناء محافظة القليوبية، في إطار أنشطة المكتبة خلال إجازة نصف العام، والتي تضمن 3 برامج تخصصية للاطفال في الشخصية العبقرية والبرمجة وتحسين الخط.

تفاصيل برامج وأنشطة مكتبة بنها العامة

من جهتها، أوضحت نهلة مسلم، مدير عام مكتبة مصر العامة ببنها، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى وضع خطة أنشطة إجازة نصف العام 2023، والتي تضمن برامج تدريبية لأبناء المحافظة ممتعة وشيقة خلال الإجازة، وهي الشخصية العبقرية والبرمجة اللغوية العصبية والتنمية البشرية وتحسين الخطوط.

وأضافت مدير عام مكتبة مصر العامة، أن البرامج التدريبية الجديدة تستهدف الفئة العمرية من 10 إلى 17 سنة، ومدة البرنامج أسبوعين، بمعدل 3 أيام أسبوعيا، ساعتان يوميا، وقيمة الاشتراك في البرنامج الواحد 100 جنيه للشخصية العبقرية والبرمجة، و150 جنيها للخط العربي.

وأشارت نهلة مسلم إلى أن البرنامج الأول هو الشخصية العبقرية، والذي يتناول سمات الشخصية العبقرية، والتنظيم الجيد واستكشاف الذات والابتكار والإبداع، وكيف تصبح عبقريا، وخلاصة الأبحاث الخاصة بذلك الموضوع، وأنشطة طلابية، مشيرة إلى أن مواعيد التدريب الأحد والثلاثاء والخميس من 11 صباحا حتى 1 ظهرًا.

وأشارت مدير مكتبة مصر العامة ببنها، إلى أن البرنامج الثاني هو البرمجة اللغوية العصبية والتنمية البشرية، ويتم من خلاله تناول الثقة بالنفس وقوة الاعتقاد وتعديل سلوكيات غير مرغوب فيها، ونموذج التركيز والتفكير الإيجابي وأنشطة التطبيقات، لافتة إلى أن مواعيد التدريب الأحد والاثنين والأربعاء من الساعة 5 مساءً حتى 7 مساءً.

كورس مكثف لتحسين الخط

وأوضحت نهلة مسلم، أن البرنامج الثالث عبارة عن كورس مكثف لتحسين الخط خلال إجازة نصف العام لمدة أسبوعين، ويهدف لتحسين الخطوط؛ إذ تعد من المشكلات التي يعاني منها الآباء مع أبنائهم والمعلمين مع طلابهم أثناء قراءة وتصحيح الأوراق المكتوبة بخط ردئ وغير مقروء حتي التلاميذ أنفسهم يعجزون عن فك شفرة ما كتبوه؛ إذ تقرر فتح باب التقدم، وأن نظام التدريب يومين أسبوعيا، ساعتين في المرة الواحدة يومي الاثنين والخميس من 10 صباحا حتى 12 ظهرا، بقيمة اشتراك لأعضاء المكتبة 150 جنيها.

ونوهت إلى أن نظام الحجز متاح جميع أيام الأسبوع، ما عدا الجمعة والسبت، ويجرى تسديد الرسوم خلال الفترة الصباحية، من 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا في مقر المكتبة ببنها الجديدة، حي الفلل آخر كورنيش النيل شارع رقم 8 نجيب محفوظ، بجوار محكمة الأسرة والمجلس القومي للمرأة، ويجرى التواصل مع المشتركين تلفونيًا عند البدء بعد اكتمال عدد المجموعة.