مدبولي يطلع على تجربة إصدار أول تقرير حكومي بـ«الميتافيروس» في معرض الكتاب

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تفقد جناح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك على هامش افتتاحه له منذ قليل يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين.

واستمع رئيس الوزراء لشرح من أسامة الجوهري، رئيس المركز، حول أبرز الإصدارات التي يشارك بها المركز في معرض الكتاب، وتقديم العديد من قواعد البيانات، والمعلومات في كل المجالات.

تجربة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

كما شرح له تجربة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإصدار المركز أول اصدارة له، بقتنيات «الميتافيروس»، والتي تعتبر أول إصدارة حكومية بتلك التقنية، والتي يتيحها المركز لزواره في معرض الكتاب لمشاهدتها.