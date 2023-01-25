إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالغربية

أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص داخل أرض زراعية على طريق «طنطا - كفر الشيخ سليم»، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية.

انقلاب سيارة ميكروباص

وتلقت غرفة عمليات الإسعاف، بمدينة طنطا، بلاغاً من الأهالي يفيد انقلاب سيارة ميكروباص داخل الأراضي الزراعية، على طريق «طنطا - كفر الشيخ سليم»، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعه وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، انقلاب سيارة ميكروباص داخل الأراضي الزراعية، وإصابة 3 من مستقليها، وهم عصام هشام، 22 عاما، مقيم بقرية منشأة جنزور، وحاتم ايمن 18 عاماً، ويوسف زكريا 17 عاما، مقيمين بقرية كفر الشيخ سليم.

اختلال عجلة القيادة

وكشفت التحريات، أن سبب انقلاب السيارة هي السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.