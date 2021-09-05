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إصابة شرطيين في إنقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية ببني سويف

نقل المصابان لمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج

كتب:

عمرو رجب
11:33 م | الأحد 05 سبتمبر 2021
إصابة شرطيين في إنقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية ببني سويف

أصيب شرطيين مساعد شرطة وغفير نظامي، اليوم، في حادث إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص، بترعة الإبراهيمية قرب قرية منشاة عاصم التابعة بالطريق الزراعي بني سويف ببا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

مديرية أمن بني سويف تتلقى إخطارا بانقلاب سيارة في ترعة الإبراهيمية

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الزراعي بني سويف ببا، قرب قرية منشأة عاصم، ووقوع مصابين في الحادث.

غفير ومساعد شرطة ضمن المصابين في الحادث

وتبين من التحريات الأولية، أن المصابين هما:  «أشرف. ا. ع» 44 سنة، مقيم قرية نزلة الزاوية بمركز ببا، غفير نظامي، مصاب غيبوبة، و«جمال. إ. س» 59 سنة، مقيم صفط راشين، مساعد شرطة، مصاب جروح وبتر بعقلة صابع اليد اليمنى.

إنتشال السيارة من ترعة الإبراهيمية ونقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

كما تبين من التحريات الأولية، أنه أثناء سير السيارة بالطريق الزراعي بني سويف ببا، وأمام قرية منشأة عاصم التابعة مركز ببا، انحرفت السيارة تجاه ترعة الإبراهيمية، فسقطت في المياه، وجرى استخراج الركاب ونقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وانتشال السيارة من الترعة.

كما تبين إصابة اثنين آخرين في الحادث، وجرى إسعافهما مكان الحادث بصحة جيدة، وجرى تحرير محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيق.

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