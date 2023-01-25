رئيس «معلومات الوزراء»: جولة افتراضية لزوار معرض الكتاب بـ«ميتافيرس»

شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، في فعاليات النسخة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مركز المعارض بالتجمع الخامس، والمقرر استمراره حتى 6 فبراير 2023، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استعرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، خلال تفقٌد رئيس الوزراء لجناح المركز بالمعرض، جهود المركز وأنشطته، والإصدارات الخاصة به، التي تُسهم في دعم صانع القرار، وتمد المسؤولين بالمعلومات والدراسات اللازمة.

جولة افتراضية في معرض الكتاب

وأوضح الجوهري، أنّ مشاركة المركز هذا العام رائدة ومن نوع جديد، حيث تمثل نقلة نوعية على مستوى عرض وتقديم المحتوي، وتأتي مشاركة مركز المعلومات هذا العام داخل المعرض عبر آليات جديدة ومختلفة يقدمها للجمهور من خلال باقة مٌنتقاة لأبرز إصداراته المعلوماتية المدعومة بالتكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تتيح للزائر «جولة افتراضية» يستخدم فيها تقنية «ميتافيرس»، بحيث تأخذ زائر الجناح إلى داخل إصدارات المركز في أول تجربة من نوعها للمركز، استثمر خلالها الأدوات المختلفة التي عمل على تطويرها خلال السنوات الثلاث الماضية في مجالات الذكاء الإصطناعي لتقديم أفضل خدمة لزوار الجناح.

وقال الجوهري، إنّ اللوحة المعلوماتية الذكية (HYVE) -الأولي من نوعها في مصر- ستكون حاضرة كذلك في جناح المركز، ونقدمها هذا العام للزوار ضمن أكثر من 18 لوحة معلوماتية يتيحها المركز، وتتضمن 262 ألف عنصر بيان؛ للتنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية باستخدام سيناريوهات افتراضية.

إتاحة تقنيات الذكاء الاصطناعي

وفيما يتعلق بالتشريعات الحكومية وأحكام القضاء، أوضح مساعد رئيس الوزراء، أنّ مركز المعلومات أتاح هذا العام تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة بيئة عملهم، حيث يقدم المركز «بوابة التشريعات المصرية»، وهي أول قاعدة تشريعات حكومية تحتوي على أكثر من 289 ألف تشريع و97 ألف حُكم قضائي، مستندا في عرضها لأحدث التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي.

تطبيق «نور» لدعم ذوي الهمم

وأوضح الجوهري، أنّ مركز المعلومات، لم يغفل الدور المحوري لذوي الهمم، وتوفير الدعم لهم، مشيرا إلى وجود تطبيق جديد بعنوان «نور» لدعم ذوي الهمم، حيث يعمل التطبيق على مساعدة ذوي الهمم لتحسين جودة حياتهم وتطوير الكفاءات العلمية والبحثية الخاصة بالباحثين المكفوفين وضعاف البصر، كما يعد التطبيق بمثابة مكتبة رقمية مسموعة، توفر إمكانية الوصول إلى إصدارات المركز المختلفة.

أما فيما يخص إدارة المحتوى المعلوماتي والمعرفي، فأشار الجوهري، إلى أنّ مركز المعلومات، يقدم تطبيق «نظام إدارة المعرفة KMS»، وهو تطبيق متكامل لإدارة المحتوى المعلوماتي والمعرفي عبر تكامل قواعد البيانات الكمية والكيفية لدى المركز، يجمع الدراسات والإصدارات والتقارير، ويربط ويتيح جميع اللوحات المعلوماتية التابعة للمركز.

وأوضح رئيس مركز المعلومات، أنّ جناح المركز يضم المجلة نصف السنوية للمركز «آفاق الطاقة» -والتي يصدرها لأول مرة- لتقديم رؤى وتحليلات بشأن أهم المستجدات في سوق الطاقة على الساحتين المحلية والعالمية، ويشارك في إصدارها نخبة من الخبراء المتخصصين، والتي تعرض وتحلل أيضًا اتجاهات الأسواق، مع استعراض توقعات المؤسسات الدولية في هذا الشأن، وكذلك العدد الثالث من إصدارت المركز السنوية الأبرز «آفاق مستقبلية» التي يستشرف خلالها أبرز التوقعات للعام الجديد على مستوى 10 محاور رئيسية، يتيحها المركز هذا العام في متناول جمهور المعرض، والتي تضم كوكبة من الخبراء والكتاب والمفكرين من داخل مصر وخارجها في مجالات الاقتصاد والعلوم السياسية والتنموية المتنوعة، والذي يبلغ عددهم أكثر من 90 مفكرا وباحثا.

وأشار الجوهري، إلى أنّ المركز أطلق مؤخرًا تقريره السنوي «مصر في عيون العالم 2022»، الذي يتضمن مختلف المؤشرات الصادرة عن أكثر من 60 مؤسسة إقليمية ودولية والتي تتناول مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، ويسلط الضوء على جهود التحول الرقمي ومستقبل الشركات الناشئة في مصر، والمحور الاجتماعي، الذي يُركز على جهود التنمية البشرية والمجتمعية، ودور مصر على المستوى الدولي، والمحور البيئي والذي يُركز على جهود مصر لمكافحة التغير المناخي في ضوء استضافتها لمؤتمر المناخ Cop27، إلى جانب رصد أداء التحول الرقمي في مصر وريادة الأعمال.

وفي ضوء استعراض أحدث الإصدارات البحثية الخاصة بالمركز، أشار مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، إلى عدد من اصدارات المركز، وبينها «موسوعة وصف مصر بالبيانات، ودورية آفاق استراتيجية، وآفاق إدارية، وآفاق المناخ، وآفاق اقتصادية، وآفاق اجتماعية، وسلسلة رؤى تكنولوجية، وعلى طريق التنمية، ومقتطفات تنموية، واتجاهات عالمية».

ولفت أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أنّ المركز يواصل -من خلال جناحه بالمعرض- إثراء المجتمع عبر الترويج لأهم منصاته الإلكترونية، وعلى رأسها النشرة البريدية IDSC Newsletter، وتطبيق IDSC المعلوماتي والبياناتي، ذوي الخدمة الإخبارية المتجددة.