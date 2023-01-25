تغريم ليلى غفران 20 ألف جنيه في سب وقذف محاميها السابق

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، تغريم الفنانة ليلى غفران، 20 ألف جنيه في قضية التشهير وسب وقذف محاميها السابق، حسن أبو العينين، وتعويض المحامي بمبلغ 10 آلاف جنيه.

وفي ديسمبر الماضي، حجزت هيئة المحكمة، النطق بالحكم على الفنانة ليلى غفران، إلى جلسة اليوم الأربعاء، في قضية التشهير وسب وقذف محاميها السابق.

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022، والتي استغرقت عامين في التحقيقات بقضية السب والقذف والتشهير بالمحامي حسن أبو العينين محاميها السابق، وحسب أوراق القضية أحالت النيابة في وقت سابق، الدعوى القضائية التي أقامها المحامي حسن أبو العينين، إلى محكمة جنح الاقتصادية.

وطالب المحامي حسن أبو العينين، تعويض مالي قدره مليون جنيه في الدعوى رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022، والتي أقامها ضد الفنانة ليلي غفران، في قضية السب والقذف والتشهير به من قبل «غفران»، لما أصابه من أضرار مادية ومعنوية.

وتقدم «أبو العينين»، في وقت سابق، ببلاغ ضد الفنانة ليلى غفران و4 آخرين، في الإدارة العامة لمكافحة تكنولوجيا المعلومات، واستغرق التحقيق في القضية عامين وانتهت بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، بعد أن اتهمته الأولى بسرقة خاتم ألماس، وتبين أنه سُرق من قبل عاملة المنزل لديها.